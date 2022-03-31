Российские рестораны столкнулись с ростом цен на упаковку

«Известия»: рестораны России получили уведомления от производителей упаковки о росте цен

Российские рестораны, торговые сети и производители готовой еды столкнулись с ростом цен на упаковку, соответствующие уведомления они получили от производителей бумажной и пластиковой тары, передают «Известия».

В марте упаковка подорожала до 50 процентов, заявили в «Якитории», «Азбуке Вкуса» и других компаниях. Гендиректор сети ресторанов «Шоколадница» Олег Подгорный отметил, что поставщики предсказывают дефицит сырья для производства в течение трех-четырех месяцев.

Ряд ресторанов и торговых сетей закупает упаковочные материалы про запас или ищут новых поставщиков в России и других странах. Так, «Якитория» рассматривает альтернативные образцы и делает пробные закупки, «Азбука Вкуса» тестирует пленку и российскую бумажную тару. Компании пока не планируют повышать цены на доставку, однако если ситуация на рынке не изменится, такой вариант не исключен.

Производители сообщили, что повышение стоимости вынужденное из-за роста цен на полимерные материалы, добавки, красители. Часть ассортимента товаров была импортной полностью или использовала иностранные компоненты. Наиболее значительное подорожание упаковки ожидается в апреле, отмечают предприниматели.

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала большое количество обращений по поводу роста цен и запросила у крупнейших производителей картона информацию, чтобы проверить обоснованность повышения стоимости. В ФАС указали, что в случае выявления злоупотреблений будут приняты меры.

Ранее стало известно, что ФАС начала антикартельные проверки в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России в связи с резким повышением цен и сокращением количества товара в торговых сетях.