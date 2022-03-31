Жена в прямом эфире продала дорогие вещи изменившего ей мужа на 467 тысяч рублей

Обманутая жена в прямом эфире продала брендовые вещи мужа на 467 тысяч рублей

Филиппинка Джамиль Маргарита Гальвес в прямом эфире продала дорогие вещи изменившего ей мужа на 470 тысяч рублей и прославилась в сети. На размещенное в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видео обратило внимание издание Coconuts Manila.

Обманутая жена выставила на торги коллекцию дизайнерской одежды и обуви, принадлежавшей ее супругу, который бросил ее ради любовницы. Так, среди предметов гардероба, от которых избавилась девушка, оказались рубашки Lacoste, кроссовки Adidas Yeezy Boost и обувь бренда Louis Vuitton. «Предостережение: покупайте на свой страх и риск, поскольку эти вещи прокляты! Они превратят вашего парня или мужа в изменника с бонусом в виде зависимости от азартных игр», — иронично обратилась к потенциальным покупателям Гальвес.

Запись прямого эфира филиппинки, длительность которого составила около пяти часов, набрала 15 тысяч лайков и более пяти тысяч комментариев. Другие пользователи поддержали девушку, отметив, что ее супруг должен осознать, что поступил неправильно. «Ты прекрасна, ты не заслужила измены», «Держу пари, муж теперь сожалеет о своем решении», — комментировали они. Гальвес, в свою очередь, призналась, что ей удалось заработать на онлайн-распродаже нарядов неверного супруга 300 тысяч филиппинских песо (около 467 тысяч рублей).

Ранее в марте стало известно о том, как пользовательница Reddit случайно нашла новую вещь в доме жениха и раскрыла его измену. В своей публикации автор рассказала, что обнаружила в доме, где жила с молодым человеком, чужое нижнее белье и чулки. По словам героини материала, она не носит продукцию бренда American Eagle, поэтому сразу поняла, что возлюбленный изменил ей, но забыл избавиться от чужих вещей.