Новая вещь в доме жениха раскрыла невесте его измену

Пользовательница Reddit случайно нашла новую вещь в доме жениха и раскрыла его измену. На пост, появившийся на портале, обратили внимание журналисты The Sun.

В своей публикации автор рассказала, что вернувшись в дом, где проживала с молодым человеком, обнаружила чужое нижнее белье и чулки. По словам героини материала, она не носит продукцию бренда American Eagle, поэтому сразу поняла, что мужчина изменил ей и забыл избавиться от не принадлежащих ей вещей.

По информации издания, женщина отправила жениху фото находки и попросила его съехать из дома на несколько дней, пока она не найдет новое жилье. Однако реакция изменщика ее удивила: «Ой, извини, что ты это нашла. Нет, я не съеду, это и мой дом тоже», — написал он в ответном сообщении.

Обманутая юзерша, в свою очередь, решила отомстить неверному возлюбленному: она взломала его аккаунт в Facebook и написала в нем пост от имени мужчины. В публикации от его имени она извинилась перед всеми девушками, с которыми ее бывший парень встречался. «Проблема не в вас, проблема во мне. Я никогда не брал на себя ответственность ни за что, поэтому я просто не знаю, каково это — быть взрослым», — гласит послание.

Вдобавок героиня материала обратилась к потенциальной любовнице молодого человека, чтобы предостеречь ее от неприятного опыта. «Бегите от меня! Я просто поиграю с вами и брошу вас», — написала она. По словам юзерши, таким образом она хотела проучить изменщика и показать другим девушкам, кем он является на самом деле.

Ранее в марте женщина раскрыла измены возлюбленного по детали на фото. Она захотела купить топ и попросила его фотографию у продавца, и по снимку поняла, что он сделан в доме ее молодого человека. Женщина спросила у незнакомки, знает ли она ее парня, и последняя ответила утвердительно.