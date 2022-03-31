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Мужчина ночью открыл пачку с чипсами и сделал неожиданную находку

44-летний житель Пула вытащил из пачки чипсину длиной 15 сантиметров и решил продать ее

Фото: GR Stocks / Unsplash

Житель английского города Пул, графство Дорсет, решил ночью перекусить чипсами, открыл пачку и сделал неожиданную находку. Об этом сообщает The Sun.

44-летний владелец интернет-магазина Майкл Лэнгфорд рассказал, что для перекуса выбрал чипсы с сыром и луком. «Я помню, что пакет показался мне особенно объемным», — вспомнил он. Мужчина продолжил с удовольствием есть и в какой-то момент нащупал в пачке что-то странное. Лэнгфорд подхватил и аккуратно вытащил огромную чипсину длиной 15 сантиметров.

Друзья и близкие британца прозвали находку чипсиной-мутантом. Лэнгфорд планирует продать ее на аукционе.

Ранее сообщалось, что житель Самары выставил на продажу чипсину компании Lay's с заводским браком за 15 тысяч рублей. Владелец товара заявил, что передаст чипсину покупателю только при личной встрече, так как ее целостность может быть нарушена при отправке почтой или курьерской службой.

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Евгения Черкасова
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