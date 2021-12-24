Россиянин выставил на продажу дырявую чипсину Lay's за 15 тысяч рублей

Житель Самары выставил на продажу чипсину компании Lay's с заводским браком за 15 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на платформе «Авито».

Согласно объявлению, продукт со вкусом краба с дыркой посередине никогда не потреблялся в пищу. По словам россиянина, данная пачка была куплена им в магазине 15 декабря. «Продам только истинному ценителю-коллекционеру, понимающему редкость и ценность данного экземпляра. Обмен не предлагать», — подчеркнул он.

Владелец товара заявил, что передаст чипсину покупателю только при личной встрече, так как ее целостность может быть нарушена при отправке почтой или курьерской службой. Мужчина подчеркнул, что спрос на продукт растет, поэтому его стоимость будет увеличиваться каждый день до конца срока объявления.

«Просто пиво пили с другом. Идея (о продаже) моя была. А почему бы и нет? Кейс был бы вообще шикарный, если б она в вакууме хранилась и тому подобное. Но, я думаю, до этого не дойдет», — рассказал самарец в беседе с изданием «Подъем» и добавил, что если ему не удастся продать чипсы на «Авито», он выставит ее на торги на иностранных площадках.

В декабре в Москве решили продать куриный стрипс из ресторана быстрого питания KFC за 4,5 миллиона рублей. Продавец Грегори Береславский опубликовал фотографию продукта, очертания которого напоминают персонажа из компьютерной игры Among US. «Ранее наггетс из "Макдоналдса" был продан на eBay за 7,3 миллиона», — напомнил он.