В Москве выставили на продажу куриный стрипс из KFC за 4,5 миллиона рублей

В Москве за 4,5 миллиона рублей выставили на продажу куриный стрипс необычной формы, приготовленный в сети ресторанов быстрого питания KFC. Соответствующее объявление появилось на портале «Объявления ВКонтакте».

Продавец Грегори Береславский опубликовал фотографию продукта, очертания которого напоминают персонажа из компьютерной игры Among US. По словам Береславского, стоимость товара будет повышаться в зависимости от предложений покупателей из-за высокого спроса. «Ранее наггетс из Макдональдса был продан на eBay за 7,3 миллиона», — напомнил он.

По словам автора объявления, владелец стрипса уникальной формы получит возможность легко заработать деньги на его перепродаже. «Или вы можете оставить его себе и войти в историю!» — заключил продавец.

В декабре 2019 года житель Санкт-Петербурга разместил на платформе Avito объявление о продаже монеты номиналом в два рубля за миллиард рублей. Согласно описанию, уникальность монеты состоит в том, что ее аверс повернут относительно реверса ровно на 90 градусов.