«Ситимобил» назвал дату прекращения работы

Агрегатор такси «Ситимобил» объявил о прекращении работы с 15 апреля

Работа агрегатора такси «Ситимобил» прекратится с 15 апреля. Дату, после которой все заказы остановятся, назвали в пресс-службе сервиса.

Представитель компании указал, что до этого момента приложение будет работать в штатном режиме. В нем можно будет заказать такси и доставку, искать и арендовать электросамокаты, а водители партнеров смогут по-прежнему получать заказы в приложении «Ситистарт».

О скорой остановке работы в России «Ситимобил» стало известно 11 марта. Такое решение приняли акционеры сервиса. При этом в первом сообщении отмечалось, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами сервиса будут выполнены в полном объеме, а сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работу.

Агрегатор «Ситимобил» присутствует более чем в 80 городах России. Он занимает второе место по числу онлайн-заказов поездок в Москве, а также в большинстве городов своего присутствия.