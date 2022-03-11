Компания «Ситимобил» прекратит деятельность в России по решению акционеров

Сервис такси «Ситимобил» прекращает работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Решение о прекращении деятельности было принято акционерами компании.

«Акционеры сервиса городской мобильности "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании», — уточнили в пресс-службе компании. Также там подчеркнули, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами сервиса будут выполнены в полном объеме в рамках закона, а сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работу.

Сервис работает более чем в 80 городах России. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов поездок в Москве и в большинстве городов присутствия.

Ранее стало известно, что российское подразделение сервиса такси Gett будет реорганизовано. Такое решение было принято на фоне оттока корпоративных клиентов из-за геополитической ситуации. В пресс-службе Gett в России рассказали, что детали реорганизации им неизвестны, пока работа продолжается в обычном режиме.