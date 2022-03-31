В профсоюзе таксистов перечислили последствия ухода «Ситимобил»

Глава профсоюза «Таксист» Щербинин допустил подорожание поездок после ухода «Ситимобил»

Уход агрегатора «Ситимобил» может привести к росту цен на такси, падению доходов водителей, а также ухудшению качества обслуживания, считает председатель профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин. Он объяснил, что это может произойти из-за монополии агрегатора «Яндекс.Такси». Возможные последствия ухода «Ситимобил» представитель профсоюза перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Работа агрегатора такси «Ситимобил» прекратится с 15 апреля. Дату, после которой все заказы остановятся, назвали в пресс-службе сервиса. Представитель компании указал, что до этого момента приложение будет работать в штатном режиме. В нем можно будет заказать такси и доставку, искать и арендовать электросамокаты, а водители партнеров смогут по-прежнему получать заказы в приложении «Ситистарт».

«Поездки просто станут опасными»

«"Ситимобил" — это больше 100 тысяч человек, которые тем или иным образом работают с этим агрегатором. И, если отключить их от него, они частично или даже полностью потеряют свой источник дохода. Кроме того, часть водителей, доверившись этому агрегатору, например, взяли авто в кредит, рассчитывая на работу. Теперь они просто попадают на деньги, вынуждены будут договариваться с другими агрегаторами, а это уже финансовые потери», — сказал Щербинин.

Вторая проблема, по словам эксперта, заключается в том, что в России из крупных игроков по сути остается только «Яндекс.Такси». Щербинин считает, что, пользуясь своим положением, агрегатор в любой момент может изменить процент, который забирает от заказов, изменить условия работы водителей.

Естественно, это проблема и для пассажиров, и для водителей. Может вырасти стоимость поездок. А может произойти и так, как в 2017 году, когда стоимость остается прежней, но агрегатор увеличивает процент, который забирает от заказов. В итоге получается так, что водитель зарабатывает меньше, качество услуг становится хуже Ярослав Щербинин председатель профсоюза «Таксист»

«С меньшими доходами водитель не будет должным образом обновлять авто, ремонт будет делаться максимально дешевый и плохой. Поездки просто станут опасными», — заключил Щербинин.

Агрегатор «Ситимобил» присутствует более чем в 80 городах России. Он занимает второе место по числу онлайн-заказов поездок в Москве, а также в большинстве городов своего присутствия.