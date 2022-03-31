В профсоюзе таксистов перечислили последствия ухода «Ситимобил»
Уход агрегатора «Ситимобил» может привести к росту цен на такси, падению доходов водителей, а также ухудшению качества обслуживания, считает председатель профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин. Он объяснил, что это может произойти из-за монополии агрегатора «Яндекс.Такси». Возможные последствия ухода «Ситимобил» представитель профсоюза перечислил в разговоре с «Лентой.ру».
Работа агрегатора такси «Ситимобил» прекратится с 15 апреля. Дату, после которой все заказы остановятся, назвали в пресс-службе сервиса. Представитель компании указал, что до этого момента приложение будет работать в штатном режиме. В нем можно будет заказать такси и доставку, искать и арендовать электросамокаты, а водители партнеров смогут по-прежнему получать заказы в приложении «Ситистарт».
«Поездки просто станут опасными»
«"Ситимобил" — это больше 100 тысяч человек, которые тем или иным образом работают с этим агрегатором. И, если отключить их от него, они частично или даже полностью потеряют свой источник дохода. Кроме того, часть водителей, доверившись этому агрегатору, например, взяли авто в кредит, рассчитывая на работу. Теперь они просто попадают на деньги, вынуждены будут договариваться с другими агрегаторами, а это уже финансовые потери», — сказал Щербинин.
Вторая проблема, по словам эксперта, заключается в том, что в России из крупных игроков по сути остается только «Яндекс.Такси». Щербинин считает, что, пользуясь своим положением, агрегатор в любой момент может изменить процент, который забирает от заказов, изменить условия работы водителей.
Естественно, это проблема и для пассажиров, и для водителей. Может вырасти стоимость поездок. А может произойти и так, как в 2017 году, когда стоимость остается прежней, но агрегатор увеличивает процент, который забирает от заказов. В итоге получается так, что водитель зарабатывает меньше, качество услуг становится хуже
«С меньшими доходами водитель не будет должным образом обновлять авто, ремонт будет делаться максимально дешевый и плохой. Поездки просто станут опасными», — заключил Щербинин.
Агрегатор «Ситимобил» присутствует более чем в 80 городах России. Он занимает второе место по числу онлайн-заказов поездок в Москве, а также в большинстве городов своего присутствия.