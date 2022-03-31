Раскрыта опасность зависимости от кофе

Диетолог Дианова заявила, что зависимость от кофе нарушает сон и снижает работоспособность

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, чем опасна зависимость от кофе. Об этом специалист рассказала в интервью Ura.ru.

Дианова раскрыла опасность кофе и заявила, что если человек пьет его «как не в себя», например, 8-10 чашек в день, то нервная система перевозбуждается. Напиток также нарушает сон, снижает работоспособность, ухудшает восприимчивость, заставляет сердце работать на износ и вызывает изжогу. У мужчин злоупотребление кофе также влияет на эрекцию.

«А если человек при этом еще и курит, то происходит просто убийство пищевода. Поэтому при употреблении кофе необходим баланс», — предупредила врач.

В свою очередь диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что от кофейной зависимости можно избавиться за три недели. Она отметила, что напиток формирует небольшое привыкание благодаря тонизирующему эффекту.

«А потом ты день не пьешь кофе и у тебя начинается мандраж, да такой, что аж потрясывает, и уже требуется больше и больше кофеина. И очень тяжело бывает отказаться от этого. Но отказаться от кофе возможно, достаточно не пить его три недели и привычка отпадает», — заключила она.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданные свойства кофе. По его словам, напиток снижает риск развития цирроза и рака печени и предотвращает возникновение инфаркта.