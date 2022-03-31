Раскрыты таинственные исчезновения комет рядом с Сатурном

Ученые Университета Оклахомы обнаружили пропажу комет в дальних областях Солнечной системы

Астрономы Университета Оклахомы обнаружили, что долгопериодические кометы, чья орбита пролегает через отдаленные области Солнечной системы за пределами и рядом с орбитой Сатурна, таинственным образом «исчезают». Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Результаты компьютерного моделирования показали, что гравитация планет гигантов изменяет орбиты долгопериодических комет таким образом, что эти орбиты становятся меньше. В результате возвращающиеся в Солнечную систему долгопериодические кометы должны наблюдаться чаще, чем новые кометы, однако это не так.

Причина, по которой это число последних непропорционально велико, заключается в том, что более высокое приповерхностное содержание летучих веществ в новых долгопериодических кометах усиливает активность, увеличивая вероятность их обнаружения. Яркость возвращающихся комет уменьшается с каждым оборотом вокруг Солнца, потому что запасы льда истощаются.

Ранее считалось, что такие изменения не могут происходить с кометами, чья точка перигелия (самая близкая к Солнцу точка орбиты) располагается в районе орбиты Сатурна. Однако ученые выяснили, что множество возвращающихся комет, проходящих через окрестности орбит планет-гигантов, не обнаруживаются, потому что эти кометы ускользали от наблюдений во время предыдущих, еще более далеких проходов за орбитой Сатурна. Следовательно, свойства комет существенно изменяются на расстояниях от Солнца, намного больших, чем считалось ранее.