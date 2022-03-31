В России госпитализировали 3855 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 3855 пациентов с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировали 3855 пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 31 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 4299.

Выздоровели и выписались за последние сутки 50 496 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 838 787 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 19 277 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 842 925.

Ранее вирусолог Петр Чумаков назвал сроки завершения пандемии COVID-19. По его словам, она продлится еще около полутора лет. Сейчас главная угроза исходит из Китая, так как там наблюдается рост заболеваемости, считает профессор.