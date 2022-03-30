Российский вирусолог назвал сроки завершения пандемии COVID-19

Вирусолог Чумаков заявил, что пандемия COVID-19 в мире продлится еще около 1,5 лет

Пандемия COVID-19 в мире продлится еще около полутора лет. Такие сроки в беседе с Ura.ru назвал российский молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков.

Ученый указал, что сейчас главная угроза исходит из Китая, где наблюдается рост заболеваемости. По словам Чумакова, вакцина, применяемая в Китае, достаточно низко эффективная. «В основном, у них все держится не на вакцинировании, а на карантинных мероприятиях. И вот сейчас, когда появился омикрон, очень заразный, эти карантинные мероприятия оказываются малоэффективными», — заявил он.

Вирусолог предупредил, что подъем заболеваемости в Китае грозит появлением нового штамма коронавируса, а из-за большой численности населения риск возникновения новых мутаций очень сильно вырастет. Чумаков посоветовал продолжать ревакцинироваться каждые полгода, особенно пожилым людям, которые очень уязвимы.

Ранее Чумаков спрогнозировал новые волны заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, после спада распространения коронавируса стоит ждать прироста. Спад можно объяснить тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян снизится через месяц, а это может привести к «остаточной» волне распространения инфекции. Затем последует несколько таких волн, считает ученый.