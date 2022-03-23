Биолог спрогнозировал новые волны коронавируса в России

Биолог Чумаков заявил, что россиянам следует ждать новых волн заболеваемости COVID-19

Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, специалист по молекулярной биологии Петр Чумаков спрогнозировал новые волны заболеваемости COVID-19 в России. Его слова передает радио Sputnik.

Чумаков считает, что после спада распространения коронавируса стоит ждать прироста. Спад можно объяснить тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни. Омикрону не за кого «зацепиться», считает специалист. «В России не осталось людей, которые могут заразиться им. Поэтому наступил спад. Это состояние будет длиться еще несколько месяцев, потому что после массивной волны (заболеваемости, — прим. «Ленты.ру») довольно долго поддерживается коллективный иммунитет», — объяснил эксперт.

По словам биолога, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян снизится через месяц, а это может привести к «остаточной» волне распространения инфекции. Затем последует несколько таких волн, заявил он. Снизить заболеваемость поможет ревакцинация.

«Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет. По моему прогнозу, вот этот коронавирус (SARS-CoV-2, — ред.) путем дальнейшей эволюции превратится в обычный сезонный коронавирус, которых уже четыре варианта есть», — успокоил Чумаков.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова. По ее словам, в мире заметно улучшилась, однако говорить о победе над ним пока рано. Она пояснила, что омикрон-штамм все еще преобладает во многих странах и им можно заболеть повторно, но в легкой форме.