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В Роспотребнадзоре высказались о победе над СOVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что говорить о победе над СOVID-19 пока рано

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ситуация с распространением COVID-19 в мире заметно улучшилась, однако говорить о победе над ним пока рано. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова. Ее высказывание приводит ТАСС во вторник, 22 марта.

Эксперт Роспотребнадзора пояснила, что омикрон-штамм все еще преобладает во многих странах и им можно заболеть повторно, но в легкой форме.

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В тех государствах, где идет вакцинация от коронавируса, заметно снижение числа новых случаев заражения, добавила Руженцова. В России сейчас относительно благоприятная эпидемиологическая ситуация, подчеркнула она.

Ранее главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн предположил, что заболеваемость COVID-19 в России снизится уже к июню, после чего пандемия коронавируса может закончиться.

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Анна Щербакова
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