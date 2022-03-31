Россиян предупредили о штрафах за нарушения на дачах

Юрист Паюшин заявил, что россиян могут оштрафовать за сорняки на 20-50 тысяч рублей

Есть несколько штрафов для российских дачников, рассказал РИА Новости управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. Только за сорняки граждан могут оштрафовать на 20-50 тысяч рублей, отметил он.

По словам эксперта, раньше власти проверяли дачников после жалоб от соседей, но теперь следить за участками будут и беспилотники. Штрафы за выявленные ими нарушения начисляются автоматически и приходят по почте. За попытку сбить дрон назначается штраф в размере 40-50 тысяч рублей.

За борщевик на участке оштрафуют на 500 рублей, если дача в Подмосковье — на 5 тысяч рублей, предупредил юрист. За незаконное использование дачи для предпринимательской деятельности назначается административный штраф в 5-10 тысяч рублей. Кроме того, владельцу будет начислен повышенный земельный налог.

Еще один повод для начисления штрафа — «неправильный» забор, заявил Паюшин. Высота ограждения не должна превышать 1,8 метра, также ограждение не должно препятствовать проникновению солнечного света на соседний участок. Если эти условия нарушены, штраф может составить 5 тысяч рублей.

Также оштрафовать на 3-5 тысяч рублей могут за загрязнение почвы при мойке автомобиля, на 1-2 тысячи — за складирование мусора и закапывание пищевых отходов. Мешающий соседям шум обойдется в 1-3 тысяч рублей, при повторных нарушениях (в течение года) — в 4 тысячи.

Ранее сообщалось, что россияне стали готовиться к ожидаемому дачному сезону раньше, чем в 2021 году. Спрос на аксессуары и инвентарь для сада вырос среди граждан более чем на 200 процентов.