В Нальчике посадят целебные деревья

В Нальчике высадят 30 саженцев деревьев «павловния войлочная»

В Нальчике к 100-летию Кабардино-Балкарской Республики высадят 30 саженцев деревьев павловния войлочная в рамках проведения эко-акции по озеленению города. Об этом сообщает РИА КБР.

В акции примут участие сотрудники ООО «Экологистика». Цветение паловнии войлочной происходит весной и продолжается около 45 дней. Обильное цветение продолжается в течении 6-7 недель. Мед из нектара цветков павловнии считается целебным. Дерево также выделяет в воздух полезные вещества, очищающие легкие и укрепляющие общее здоровье.

«Также, приоткрыв завесу мы можем добавить, что в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию Кабардино-Балкарской республики ООО "Экологистика" готовит еще один приятный сюрприз по благоустройству одной из территорий города Нальчика. Подробности мы анонсируем позднее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в будущем аллея из цветущей павловнии будет местом для активного и семейного отдыха.