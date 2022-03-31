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Росгвардия задержала координатора диверсантов из СБУ

Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ, координировавшего диверсантов

Фото: РИА Новости

Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который занимался координацией диверсантов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудника СБУ задержали на территории Киевской области при досмотре жилого дома. В квартире задержанного сотрудники Росгвардии нашли семь единиц огнестрельного оружия, в том числе модернизированный автомат Калашникова. Также были изъяты свыше 240 патронов различного калибра.

Ранее силовики Донецкой народной республики (ДНР) под Мариуполем обезвредили украинскую диверсионно-разведывательную группу в составе семи человек.

Разведгруппа Украины выбралась из города на полицейской машине, однако на повороте Мариуполь — Мангуш их остановило подразделение «Циклон» МВД ДНР. По имеющимся данным, в ходе задержания двое диверсантов получили ранения. Сообщается также, что диверсионная группа не успела оказать какого-либо сопротивления МВД ДНР.

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Варвара Кошечкина
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