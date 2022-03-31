Украденная собака нашлась через десять лет на детской площадке

Хозяйка воссоединилась с украденной десять лет назад собакой породы чихуахуа

Жительница Великобритании воссоединилась со своим псом породы чихуахуа через десять лет после того, как его украли во время прогулки. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Десять лет назад Таэ Беннетт, которой сейчас 22 года, выгуливала своего двухлетнего чихуахуа по кличке Олли в парке недалеко от дома. Грабители напали на нее, перерезали поводок и скрылись вместе с собакой.

В конце прошедшей недели Беннет позвонили и сообщили, что Олли нашелся на детской площадке в 30 километрах от места, где был похищен. Хозяйка собаки была в шоке.

«Моей семье позвонили из Управления по защите животных Совета Хаунслоу и сообщили, что была найдена бездомная собака. Благодаря узнаваемому окрасу и микрочипу они идентифицировали его как Олли», — сказала Беннетт. Девушка расплакалась, узнав, что питомец жив. «Это было невероятно. Никогда не думала, что такое случится. Олли нашли в парке дети. Я не представляю, откуда он там взялся», — заявила Беннетт. Также оказалось, что собака здорова.

Олли вернулся домой к семье. «Как только он вошел в комнату и услышал голос моего отчима, он сразу побежал к нему, перевернулся на спину и позволил почесать ему животик. Он определенно узнал его. А что касается меня, узнавание заняло у него больше времени. Верите или нет, сейчас я выгляжу и говорю совсем не так, как когда мне было 12 лет», — добавила она.

Женщина подчеркнула, что Олли подружился с ее таксой по кличке Чили: «Я часто вижу, как они обнимаются на кресле-мешке».

Ранее сообщалось, что в английском городе Стивенидж, графство Хартфордшир, сбежавшая от хозяев во время прогулки бордер-колли самостоятельно вернулась домой на автобусе. Она зашла в салон, проехала до нужной остановки и вышла.