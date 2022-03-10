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Из жизни

Сбежавшая во время прогулки собака самостоятельно вернулась домой на автобусе

Соседка хозяев сбежавшей собаки заметила животное в автобусе и помогла ему вернуться домой

Фото: Сharlotte Jones, Saffron Caps

В английском городе Стивенидж, графство Хартфордшир, сбежавшая от хозяев во время прогулки бордер-колли самостоятельно вернулась домой на автобусе. Об этом пишет The Sun.

Хозяева собаки по кличке Пеппер, 25-летняя Шарлотта Джонс и 23-летняя Саффрон Кэпс рассказали, что отчаянно пытались найти питомицу после того, как та сбежала. Британки разместили объявление в интернете и начали самостоятельный поиск, который не приносил результата.

По словам Кэпс, все изменилось, когда ей позвонила соседка и сообщила, что заметила Пеппер в автобусе. «Ваша собака в автобусе номер семь», — сказала женщина и прислала хозяевам фотографию животного. Она решила помочь бордер-колли и попросила водителя оставить ее в транспорте до нужной остановки.

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Выяснилось, что после побега Пеппер пришла на остановку и дождалась автобуса, на котором обычно ездит с Кэпс и Джонс. Она зашла в салон, проехала до нужной остановки и вышла. Женщина, которая узнала собаку, вышла вместе с ней и дождалась, пока животное заберут хозяева.

«Мы были так благодарны, что предложили угостить женщину за то, что она позаботилась о Пеппер и помогла нам воссоединиться, но она отказалась», — призналась Джонс и добавила, что они с Кэпс очень гордятся своей умной собакой.

Ранее сообщалось, что в американском городе Дотан, штат Алабама, потерявшийся пес неделями искал по городу свою хозяйку и нашел ее у кассы в магазине. Хозяйка отметила, что питомец не был чересчур худым, и предположила, что его подкармливали добрые люди.

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Евгения Черкасова
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