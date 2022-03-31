Путин подал декларацию о доходах

Президент России Путин подал декларацию о своих доходах

Президент России Владимир Путин подал декларацию о своих доходах. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По закону российские госслужащие должны отчитываться о доходах, расходах и имуществе до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля). После того как декларации проверяются, они публикуются на сайтах органов власти в течение двух недель.

Согласно декларации за 2020 год, тогда доход президента составил 9,994 миллиона рублей (на 270 тысяч больше, чем годом ранее). В 2019 году Путин заработал 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году — 8,648 миллиона рублей. При этом перечень имущества российского лидера в декларации не изменился по сравнению с 2019 годом.

Документ гласит, что глава государства владеет двумя квартирами (77 квадратных метров и 153,7 квадратных метра), а также гаражом площадью 18 квадратных метров и гаражным местом (18 квадратных метров). Кроме того, во владении Путина тогда числились два автомобиля ГАЗ-М21 и одна «Нива», а также автоприцеп «Скиф». Все объекты, согласно документу, находятся на территории России.