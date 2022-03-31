Власти заявили о готовности «докрутить» меры по поддержке ипотеки

Вице-премьер Хуснуллин заявил о готовности властей доработать меры по поддержке ипотеки

Правительство России готово доработать меры поддержки ипотеки, если в этом будет необходимость. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

«До конца года считаем, что, если мер по поддержке ипотеки будет не хватать, будем их "докручивать"», — рассказал чиновник и добавил, что власти будут предлагать расширение действия ипотеки или прорабатывать вопрос суммы кредита.

По словам вице-премьера, на субсидирование льготной ипотеки в 2022 году будет дополнительно выделено 70-80 миллиардов рублей. Хуснуллин подчеркнул, что поддержка ипотеки является важной, хоть и очень дорогой для государства мерой.

30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении ставки по льготной ипотеке. Максимальная ставка по программе поднимется с 7 до 12 процентов годовых, а предельный размер кредита увеличится до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до шести миллионов для остальных регионов.