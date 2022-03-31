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В России запретят вылов дельфинов и китов для развлечений

«Известия»: Госдума решила запретить вылов дельфинов и китов в развлекательных целях

Фото: Pixabay

Госдума решила запретить вылов дельфинов и китов в развлекательных целях. По данным «Известий», такой законопроект депутаты намерены рассмотреть 19 апреля.

«Вопрос о неотложной необходимости внесения изменений в законодательство возникает в связи с событиями, связанными с "китовой тюрьмой"», — говорится в пояснительной записке к документу.

По информации издания, в октябре 2018-го было обнаружено, что в бухте Средняя Приморского края в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух. Благодаря вмешательству общественности, Генпрокуратуры и СК России, было установлено, что лов морских млекопитающих осуществлялся с многочисленными нарушениями, указали в материале.

Также в пояснительной записке говорится, что запрет на вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к тому, что для дельфинариев и морских цирков животными закроется возможность пополнения животных, которые были отловлены в природе. При этом законопроект не запрещает пополнение рожденными в неволе особями.

В 2019 году президент России Владимир Путин поручал решить проблему китовой тюрьмы, из-за невыполнения этого требования Кремль взял вопрос освобождения животных под особый контроль.

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Марина Совина
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