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Богатым россиянам разонравились элитные особняки в Подмосковье

Спрос на элитную загородную недвижимость в Московской области снизился на 30 процентов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Спрос на элитную загородную недвижимость в Подмосковье за первый квартал 2022 года снизился на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные отчета Tweed, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Московской области за первый квартал было заключено около 150 сделок в бюджете от 30 миллионов рублей. Семь процентов из них пришлось на таунхаусы, 12 процентов — на участки, а остальные — на дома. Крупнейшей сделкой стала покупка особняка на Новой Риге за 30 миллионов долларов.

При этом директор департамента загородной недвижимости агентства элитной недвижимости Tweed Ольга Бахметьева отметила, что активность на загородном рынке пошла на спад в период с 24 февраля по 10 марта. Среди причин эксперт назвала экономическую неопределенность. К концу марта богатые россияне вновь заинтересовались недвижимостью за городом: в основном покупателям нравятся готовые дома, что объясняется дефицитом стройматериалов и товаров для ремонта.

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Часть рублевых сделок в первом квартале была отменена: некоторые собственники отказались продавать свои дома, так как из-за сильного роста курса доллара установленная в рублях сумма потеряла актуальность. С середины марта часть владельцев начала переводить цены в доллары или просто прибавлять 20-30 процентов от изначальной стоимости жилья.

Ранее в марте сообщалось, что после ухода из России многих зарубежных компаний иностранцы начали освобождать элитные квартиры в Москве. 80 процентов экспатов арендовали квартиры или апартаменты, и только 20 процентов имели собственную недвижимость. Многие из них уже покинули съемное жилье.

Нина Ташевская
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