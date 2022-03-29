Иностранцы бросились освобождать дорогие квартиры в Москве

Риелтор Гудович заявила, что 90 процентов иностранцев покинули элитные квартиры в Москве

После приостановки деятельности в России многих зарубежных компаний иностранцы бросились освобождать элитные квартиры в Москве. О динамике на рынке дорогого жилья рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Как отметил директор по продажам агентства Point Estate Роман Амелин, 80 процентов экспатов арендовали квартиры или апартаменты, и только 20 процентов имели собственное жилье. По данным директора отдела новостроек риелторского агентства Tweed Юлианы Гудович, 90 процентов экспатов уже покинуло съемное жилье в столице — до санкций их было около 10 тысяч человек.

«Отток экспатов можно наблюдать, в том числе, по сокращению количества учеников в лицее при посольстве Франции в РФ. Еще в начале прошлого месяца их было около 1,2 тысячи, сейчас их 450 и часть из них граждане России», — заявила Гудович.

Амелин добавил, что высокооплачиваемые иностранные сотрудники в Москве предпочитали жить в квартирах премиального сегмента — в среднем аренда такого жилья стоила 300 тысяч рублей в месяц. Сам договор вне зависимости от срока подразумевал внесение депозита, который сейчас удерживают собственники при освобождении помещения. Эксперт уточнил, что большинство экспатов с собственным жильем в столице сейчас пытаются быстро его продать и уехать из России.

По оценкам компании Penny Lane Realty, с середины марта число предложений по аренде квартир в элитном сегменте увеличилось на 50 процентов. В агентстве Savills объяснили, что такой рост экспозиции произошел, в том числе, из-за проблем, связанных с расчетами по сделкам с нерезидентами — некоторые владельцы решили сдавать жилье, а не продавать, пока ситуация не улучшится.

Сложившаяся ситуация создала дисбаланс на арендном рынке элитного жилья, отмечают эксперты — собственники не хотят предоставлять скидки больше 5-10 процентов, а квартиранты стремятся снять жилье значительно дешевле рыночной стоимости. В Savills пояснили, что аренда отдельных лотов стоит 390 тысяч рублей, в то время как клиенты не готовы тратить больше 250 тысяч рублей в месяц.

Ранее отток иностранных граждан из России назвали одной из причин снижения стоимости аренды. Эксперты отметили, что предложение съемных квартир из-за отъезда зарубежных сотрудников и удаленно работающих россиян выросло в нескольких крупных городах.