En+ Group предупредила о предстоящем кризисе

En+ Group потенциально может столкнуться с трудностями при поставке оборудования

Производитель алюминия и электроэнергии En+ Group потенциально может столкнуться с трудностями при поставке оборудования. Об этом сообщили в компании, пояснив, что сложности могут возникнуть из-за санкций, введенных в 2022 году в отношении российских финансовых институтов, банков, связанных с правительством организаций и учреждений, а также некоторых других ограничений вследствие начала военной операции в Украине.

При этом в En+ Group подчеркнули, что в отношении самой компании санкции не вводились. Однако волатильность на рынках ценных бумаг и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро не позволяют оценить количественный эффект факторов этих с какой-либо степенью уверенности.

Трудности, с которыми может столкнуться компания, могут привести к отсрочке инвестиционных проектов. Вероятная необходимость замены кредитных линий в иностранной валюте долговыми обязательствами, номинированными в рублях, может негативно сказаться на финансовых результатах компании из-за высоких процентных ставок на местном рублевом рынке, вызванных общей нестабильностью и установленной Банком России на уровне 20 процентов ключевой ставкой, отметили в En+ Group. Недавно объявленное российским правительством намерение изменить регулирование внутренних отпускных цен на металлы может оказать негативное влияние на прибыльность компании.

«Мы приостановили деятельность Николаевского глиноземного завода из-за трагических событий, разворачивающихся в Украине, — отметил председатель Совета директоров компании Кристофер Бёрнем. — Наш приоритет — безопасность всего персонала завода, и мы немедленно возобновим работу предприятия, как только это станет возможным».

Помимо приостановки работы завода в Николаеве, на металлургический сегмент группы компаний РУСАЛ неизбежно повлияет недавнее решение правительства Австралии о введении запрета на экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию. Потребности РУСАЛа в глиноземе, экспортированном из Австралии, составляют почти 20 процентов.

Несмотря на стабильные финансовые и операционные результаты 2021 года, в настоящее время руководство компании оценивает влияние всего вышеперечисленного, наряду с изменяющимися и неопределенными микро- и макроэкономическими условиями, на будущее финансовое положение и результаты деятельности компании в 2022 году и далее. По итогам 2021 года получил 374 миллиона долларов чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период достиг 1,17 миллиарда долларов, а капитальные затраты в годовом выражении — 321 миллиона долларов.