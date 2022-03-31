В Китае допустили проблемы при сотрудничестве с Россией в энергетике

SCMP: энергетическое сотрудничество РФ и КНР несет в себе как возможности, так и проблемы

Перспективы дальнейшего развития энергетического сотрудничества между РФ и КНР несут в себе как растущие возможности, так и проблемы, допустила газета South China Morning Post (SCMP).

Так, автор статьи пишет, что с уходом международных энергетических компаний из России после ее военной операции на Украине, решением ФРГ остановить процесс сертификации «Северного потока-2» и из-за санкций против России у правительства КНР и компаний появились новые возможности укрепить свои позиции на российском рынке. Однако при этом Пекин может столкнуться и с рядом проблем.

Одной из серьезных проблем может оказаться политическая и экономическая России. «Ухудшение деловой среды в РФ в условиях действующих санкций может отбить у китайских компаний охоту инвестировать в Россию», — отмечает автор.

По его мнению, введенные Вашингтоном санкции «внушают осторожность Пекину и китайским компаниям». При этом другими проблемами могут оказаться разногласия в ценовом вопросе на энергоносители и недостаток у Китая технологических возможностей для непосредственного участия в разработке месторождений в Сибири.

Ранее США пригрозили Китаю последствиями за помощь России. Американский лидер Джо Байден дал понять китайскому коллеге Си Цзиньпину, какая реакция Вашингтона последует за подобными решениями. Президент США обещал реакцию не только со стороны Штатов, «но и от всего мира».

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.