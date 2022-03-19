Белый дом заявил, что Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях для КНР за помощь РФ

США пригрозили Китаю последствиями за помощь России, президент Джо Байден ясно дал понять китайскому коллеге Си Цзиньпину, какая реакция Вашингтона последует за подобными решениями. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, его слова приводит РИА Новости.

Байден ясно дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России. Не буду обсуждать публично наши возможности Представитель Белого дома

По словам представителя американской администрации, президент США пообещал реакцию не только со стороны Соединенных Штатов, «но и от всего мира».

Чиновник указал, что Байден не выдвигал никаких конкретных требований, он изложил китайскому коллеге свое видение ситуации и важные пункты, а также обозначил последствия тех или иных действий.

18 марта президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по телефону, которые продлились два часа. Китайский лидер заявил, что противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. «Мир и безопасность — самое ценное достояние международного сообщества», — сказал он.

До этого сообщалось, что Байден в ходе разговора с китайским коллегой попросит его повлиять на российского лидера Владимира Путина, чтобы спецоперация на Украине была прекращена. Заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман выразила надежду, что председатель КНР «примет правильную сторону».

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Комментарий Белого дома

Белый дом подтвердил, что США рассматривают возможность введения санкций против Китая, если тот поддержит Россию в ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены и санкции — один из инструментов Джен Псаки Официальный представитель Белого дома

Пресс-секретарь пояснила, что Байден ясно изложил свою позицию Си Цзиньпину, однако отказалась конкретизировать, о каких последствиях шла речь, поскольку их сохранение между официальными лицами считается более эффективным.

Псаки добавила, что США обеспокоены тем, что Пекин может предоставить России помощь в проведении спецоперации на Украине. Она заключила, что Вашингтон будет следить за его дальнейшими шагами.

Байден обсудил с Си Цзиньпином биолаборатории на Украине

Представитель американской администрации сообщил, что Байден обсудил с Си Цзиньпином тему биологических лабораторий на Украине, о которых ранее заявляла Россия.

По словам чиновника, президент США выразил озабоченность тем, что Москва «распространяет дезинформацию» о наличии биологического оружия на украинской территории в качестве повода для проведения спецоперации.

Президент также подчеркнул свою обеспокоенность насчет этой повторяющейся дезинформации Представитель Белого дома

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности заявил, что США должны дать ответы России по биологическим лабораториям на Украине.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.

Найденные документы, по его словам, свидетельствовали о том, что на 2022 год в стране были запланированы «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

Политика США в отношении Тайваня

Байден в разговоре с Си Цзиньпином заявил, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

США продолжают выступать против любых односторонних изменений статуса-кво Джо Байден Президент США

Ранее Си Цзиньпин отметил, что отношения Китая и США еще не вышли из тупика, который был создан при бывшем американском президенте Дональде Трампе. Это стало причиной еще больших вызовов в политических связях Пекина и Вашингтона, особенно из-за Тайваня.

Председатель КНР также подчеркнул, что помимо развития двусторонних отношений Пекин и Вашингтон должны брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия.