Китай призвал США дать России ответы по биолабораториям на Украине

Постпред КНР в ООН Цзюнь призвал США дать ответы России по биолабораториям на Украине

США должны дать ответы России по биологическим лабораториям на Украине. С таким призывом выступил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

«Любая информация о военно-биологической активности должна вызывать обеспокоенность и привлекать внимание международного сообщества, чтобы можно было избежать непоправимого ущерба. В этом отношении стороны должны проявить ответственный подход. Россия представила новые, только что обнаруженные документы на этот счет», — заявил постпред КНР.

Ранее высокий представитель организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что у ООН нет возможностей и легитимного мандата для проверки данных о работе биолабораторий США на Украине. В организации признали, что не могут в полной мере отреагировать на информацию о биологических угрозах.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.

Найденные документы, по его словам, свидетельствовали о том, что на 2022 год в стране были запланированы «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».