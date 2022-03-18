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В ООН отреагировали на данные России о биолабораториях США

В ООН заявили, что у организации нет мандата для проверки биолабораторий США на Украине
Идзуми Накамицу

Идзуми Накамицу. Фото: Denis Balibouse / Reuters

У ООН нет возможностей и легитимного мандата для проверки данных о работе биолабораторий США на Украине, заявила высокий представитель организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Об этом сообщает ТАСС.

В организации признали, что не могут в полной мере отреагировать на информацию о биологических угрозах. «ООН не осведомлены о подобных военных программах. Хотела бы также отметить, что ООН в настоящее время не обладает ни мандатом, ни операционной или технической возможностью для проверки данной информации», — рассказала представитель.

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10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. Найденные документы, по его словам, свидетельствовали о том, что на 2022 год в стране были запланированы «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

Ранее было анонсировано, что Москва запросит проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по биолабораториям США на Украине 18 марта.

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Дмитрий Сотак
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