Страны ЕС пообещали рассмотреть запрос о гарантиях безопасности Украине

Представитель ЕС: страны объединения рассмотрят запрос о гарантиях безопасности Украине

Страны Европейского союза (ЕС) рассмотрят запрос о предоставлении гарантий безопасности Украине, если он поступит. Соответствующее обещание дал представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано, передает ТАСС.

«Если такой запрос поступит, то страны-члены ЕС рассмотрят его», — уточнил представитель Евросоюза.

Ранее сообщалось, что директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд отказалась дать однозначный ответ о предоставлении США гарантий безопасности Киеву, поскольку Вашингтон пока не готов говорить о конкретных шагах в этом вопросе.