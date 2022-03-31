США и ЕС решили призвать Китай отказаться от поддержки России

США и ЕС решили призвать Китай отказаться от поддержки РФ и не помогать обходить санкции

Госдеп сообщил, что дипломаты США и Европейского Союза (ЕС) решили призывать Китай отказаться от поддержки спецоперации России и не помогать Москве обходить санкции Запада. Об этом пишет РИА Новости.

Так, стороны договорились впредь призывать Китай не оказывать «никакой поддержки» российской спецоперации на Украине. Помимо этого, дипломаты США и ЕС условились провести новую встречу высокого уровня, посвященную России, в конце 2022 года.

Ранее Вашингтон анонсировал намерение ввести санкции против китайских компаний, продолжающих торговать в РФ. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал бесполезными попытки США надавить на Китай из-за Украины. При этом министр иностранных дел страны Ван И выступил с призывом скорейшего прекращения огня на Украине.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.