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США и ЕС решили призвать Китай отказаться от поддержки России

США и ЕС решили призвать Китай отказаться от поддержки РФ и не помогать обходить санкции

Фото: Pixabay

Госдеп сообщил, что дипломаты США и Европейского Союза (ЕС) решили призывать Китай отказаться от поддержки спецоперации России и не помогать Москве обходить санкции Запада. Об этом пишет РИА Новости.

Так, стороны договорились впредь призывать Китай не оказывать «никакой поддержки» российской спецоперации на Украине. Помимо этого, дипломаты США и ЕС условились провести новую встречу высокого уровня, посвященную России, в конце 2022 года.

Ранее Вашингтон анонсировал намерение ввести санкции против китайских компаний, продолжающих торговать в РФ. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал бесполезными попытки США надавить на Китай из-за Украины. При этом министр иностранных дел страны Ван И выступил с призывом скорейшего прекращения огня на Украине.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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