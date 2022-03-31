Премьер Италии раскрыл мнение Путина о встрече с Зеленским

Премьер Италии заявил, что Путин сказал, что время для встречи с Зеленским не наступило

Премьер-министр Италии Марио Драги раскрыл детали беседы с президентом России Владимиром Путиным. Его слова в четверг, 31 марта, приводит РИА Новости.

В частности, Марио Драги рассказал о мнении российского лидера относительно возможности его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам итальянского премьера, в разговоре с ним Путин заявил, что время для его встречи с Зеленским еще не наступило.

Телефонный разговор между Путиным и Драги состоялся 30 марта по инициативе итальянской стороны. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудили ход переговоров представителей России и Украины и переход на оплату в рублях при расчетах за поставки природного газа в Европу.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что встреча Путина и Зеленского будет возможна одновременно с предварительным подписанием мирного договора России и Украины на уровне МИД.