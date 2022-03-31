Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 21 февраля

В ходе торгов на Московской бирже 31 марта курс евро опустился ниже 88 рублей — в моменте стоимость валюты достигала 87,7 рубля, свидетельствуют данные площадки. В прошлый раз евро находился на такой отметке лишь 21 февраля.

Тем не менее, европейская валюта недолго находилась на уровне ниже 88 рублей и ее курс почти сразу скорректировался. По состоянию на 10:33 по московскому времени евро торговался по 93 рубля. Рубль укрепился и по отношению к доллару — в ходе торгов курс американской валюты падал на 1,55 рубля или 1,8 процента, до 83 рублей.

Старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев рассказал РБК, что росту рубля поспособствовали внутренние меры по валютному контролю, а также успешно прошедшие стамбульские переговоры. Кроме того, российская валюта продолжает укрепляться вопреки падению нефтяных котировок: баррель нефти 31 марта Brent опустился до 105 долларов, WTI — до 101 доллара.

Ранее 31 марта стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена добиться запрета указания в договорах стоимости товара с учетом иностранной валюты или мировых товарных индексов. Инициатива, продвижение которой запланировали в ведомстве, может привести к введению полной предоплаты продукции и отказу от долгосрочных договоров.