ФАС России запланировала отказаться от валютных договоров

РБК сообщил о намерении ФАС запретить валютные контракты внутри России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект, запрещающий указывать в договорах стоимость товара с учетом иностранной валюты или мировых товарных индексов, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Без привязки к валюте

Издание сообщило о намерении ФАС отказаться от валютных контрактов внутри России. Инициатива, продвижение которой запланировали в ведомстве, может привести к введению полной предоплаты продукции и отказу от долгосрочных договоров. В пояснительной записке к отмечается, что его разработали с учетом плана правительственной комиссии первоочередных действий по обеспечению развития экономики России в условиях внешних санкций.

Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках... Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который сейчас прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях РБК

Законопроект о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте уже вынесли на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Его заседание состоится 31 марта. В ФАС отметили, что продолжают работать над инициативой. Минфин заявил, что уже одобрил проект.

Причины и подробности

Привязка к иностранной валюте или опора на индикаторы применяется в договорах для страхования от ослабления рубля, в договорах аренды от иностранных собственников, а также в контрактах с металлами, чья стоимость указывалась в соответствии с показателями Лондонской бирже металлов (LME). Привязка также распространена в области банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства, объяснил адвокат адвокатского бюро Asterisk Станислав Климов.

30 дней с момента официальной публикации закона дадут на переработку договоров

Уже подписанные контракты, согласно инициативе, следует изменить в течение месяца с официальной даты публикации закона. Отмечается, что он не распространяется на сделки при внешней торговле, но «часть из них власти также хотят перевести в рубли».

23 марта президент России Владимир Путин решил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро.

Последствия

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что если закон примут, то на сырьевом рынке могут возникнуть перебои с поставками продукции. Идею отвязать Россию от мировых цен он назвал «в целом неплохая», однако она потребует контроля за показателем себестоимости и наценки на товары, который помог бы вовремя реагировать на избыток тех или иных вещей.

В свою очередь гендиректор ТРЦ «Галерея» в Петербурге Дмитрий Зубков предположил, что в случае принятия закона ФАС придется придется увеличивать предоплаты и искать другие решения. По мнению источника РБК, интерес иностранных инвесторов к российской недвижимости упадет, если инициативу одобрят.

Курс рубля

30 марта РБК сообщил, что Центробанк рекомендовал кредитным организациям иметь несколько курсов рубля. В инструкциях регулятора указано, что банкам следует установить различные курсы национальной валюты в зависимости от клиента.

Валюта стала укрепляться после заявления Путина о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рубли. При этом партнеры «Газпрома» в Европе категорически отказываются исполнять это требование. В частности, такую позицию Путину озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что укрепление рубля связано с общим состоянием экономики, финансовыми показателями и другими факторами. В частности, на рост курса валюты влияют все сообщения, которые свидетельствуют о ее позитивных перспективах.

Экспорт за рубли

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что список экспортируемых за рубли товаров расширится. По его словам, эта идея соответствует интересам России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. По его мнению, за национальную валюту можно продавать не только энергоресурсы, но и уголь, лес, нефть, металлы, зерно, масло, удобрения и другие товары. Володин добавил, что Запад предпринял все действия, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, поэтому не стоит его оправдывать.