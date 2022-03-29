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Экономика

Курс рубля вырос

Курс доллара упал ниже 88 рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Курс рубля вырос после открытия торгов 29 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

К моменту написания новости доллар упал ниже 88 рублей, теряя почти 1,8 рубля, евро опускался ниже 96 рублей.

Курс доллара от TradingView

Индекс Мосбиржи на старте торгов также растет — плюс 1,63 процента к закрытию предыдущего дня. РТС растет на 7,55 процента. Индекс голубых фишек также показывает рост в пределах процента: дорожают бумаги TCS, «Яндекса», НЛМК, «Алросы», «Полиметалла».

Наблюдающееся в последние дни укрепление курса рубля, как полагают опрошенные The Wall Street Journal, обусловленного не верой инвесторов и участников рынка в национальную экономику, а имногочисленными ограничительными мерами Центробанка и правительства.

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Платон Щукин
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