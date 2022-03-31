В России задумали запретить контракты в валюте

ФАС призвала запретить в России договоры с привязкой к валюте и мировым товарным индексам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект о запрете установления цены контракта в привязке к иностранной валюте. Его вынесли на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сообщает РБК.

Ведомство призвало полностью запретить внутри России договоры с привязкой к валюте или мировым товарным индексам. Это может привести к введению полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов. Инициативу рассмотрят на заседании совета 31 марта.

В ФАС заявили, что продолжают работать над инициативой. Однако ее уже согласовал Минфин. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что его разработали, опираясь на план первоочередных действий по обеспечению развития экономики России в условиях внешних санкций. Стратегию утвердила правительственная комиссия в середине марта.

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