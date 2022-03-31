В Австралии разбился гражданский вертолет

В Австралии потерпел крушение вертолет с пятью людьми на борту, о выживших не сообщается

На юге Австралии в штате Виктория потерпел крушение вертолет, на борту которого находились пять человек. Об этом сообщает местный телеканал 9news.

По данным СМИ, гражданский вертолет разбился в 80 километрах к северу от Мельбурна, недалеко от горы Disappointment. На борту было четыре пассажира и один пилот. Руководство компании Microflite Helicopter Services, которая является владельцем авиамашины, описала его как «умелого и уважаемого специалиста».

Сообщается, что место крушения является очень труднодоступным местом из-за обильной растительности, что усложняет спасателям проведение поисково-спасательной операции. На данный момент обнаружены обломки вертолета, о выживших не сообщается.

Ранее стало известно, что на востоке Демократической Республики Конго при крушении вертолета погиб старший группы российских военных наблюдателей при миссии ООН подполковник Алексей Мизюра. В ООН уточнили, что бортом управлял пакистанский экипаж. Вертолет выполнял разведывательную миссию. Причины аварии остаются неизвестными.

