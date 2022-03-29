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Российский военный погиб в Конго

Российский военный наблюдатель погиб при крушении вертолета миссии ООН в Конго

Фото: Guerchom Ndebo / Getty Images

В Демократической Республике Конго при крушении вертолета погиб старший группы российских военных наблюдателей при миссии ООН Алексей Мизюра, сообщили ТАСС в посольстве России в африканской стране.

Сообщается, что крушение произошло 29 марта на востоке страны. Помимо российского подполковника, в вертолете, по данным ОНН, находились гражданин Сербии и шесть военных из Пакистана. Бортом управлял пакистанский экипаж. Вертолет выполнял разведывательную миссию, уточнили в ООН.

Мизюра был членом Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Отмечается, что в этом районе ведутся боевые действия между правительственными силами и повстанцами из группировки «Движение 23 марта».

В январе военный трибунал в ДР Конго приговорил более 50 человек к смертной казни за убийство двух сотрудников ООН, которое произошло в марте 2017 года.

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Антон Похиляк
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