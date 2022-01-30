В Конго более 50 человек приговорили к сметной казни за убийство сотрудников ООН

Военный трибунал в Демократической республике Конго приговорил более 50 человек к смертной казни за убийство двух сотрудников ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Один из 54 подсудимых был приговорен к 10 годам тюрьмы, еще двое оправданы. Таким образом, к высшей мере наказания приговорен 51 человек. В Конго с 2003 года действует мораторий на смертную казнь, поэтому приговоренные будут отбывать пожизненное заключение.

Убийство двух экспертов ООН произошло в марте 2017 года. Гражданка Швеции Зайда Каталан и гражданин США Майкл Шарп пропали без вести в конголезской провинции Касаи. Спустя две недели их тела были обнаружены.

Ранее сообщалось, что десятки человек стали жертвами нападений боевиков на деревни в Демократической Республике Конго. Вооруженные люди убили более ста мирных жителей населенных пунктов в районе Джугу провинции Итури на востоке страны. На данный момент власти не раскрывают данные о преступной группировке, организовавшей атаки.

