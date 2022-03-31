Умер актер фильмов Скорсезе и сериала «Клана Сопрано» Пол Херман

Актер фильмов Скорсезе и сериала «Клана Сопрано» Пол Херман умер на 77-м году жизни

Умер американский актер кино и телевидения Пол Херман. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего любимого Пола Германа. Настоящий герой на экране и за его пределами. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать, и мы всегда будем помнить звук его смеха и его смелый дух. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи в это время», — говорится в сообщении.

Херман скончался на 77-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

Пол Херман родился 29 марта 1946 года в Нью-Йорке. Его творческая карьера началась после 40 лет. До этого Херман был разнорабочим. Он снимался в таких фильмах, как «Однажды в Америке», «Безумное сердце», «Анализируй это», а также в «Славных парнях», «Казино» и других картинах режиссера Мартина Скорсезе. Кроме того, Херман играл в сериалах от канала HBO «Клан Сопрано» и «Красавцы».