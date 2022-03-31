Девушка сделала окрашивание в салоне красоты и показала испорченную прическу

Девушка сделала окрашивание в салоне красоты и поделилась неудачным результатом

Блогерша окрасила волосы в салоне красоты и показала испорченную парикмахером прическу. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Пользовательница с никнеймом vvspreciouss объяснила, что решила придать волосам розовый оттенок и окрасить пряди у лица в блонд. Так, она показала мастеру ролик, на котором запечатлена девушка с описанной прической, и попросила специалиста повторить ее на своих волосах.

После процедуры блогерша поделилась неудачным результатом работы парикмахера. На размещенных кадрах видно, что он некачественно сделал окрашивание, и девушка осталась с сожженными волосами. Кроме того, розовый цвет оказался гораздо темнее, а площадь осветленных прядей шире, чем на видео с примером желаемой прически. Героиня ролика отметила, что заплатила за процедуру 200 фунтов стерлингов (21,5 тысячи рублей).

Юерша подчеркнула, что связалась с парикмахером после окрашивания и объяснила, что ей не нравится получившийся результат. Мастер, в свою очередь, признала, что сделала плохую работу, и согласилась исправить прическу клиентки.

Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях под публикацией. «Какой ужас! Хорошо, что ты сказала ей правду», «Черт возьми, на самом деле, это не так уж плохо, просто мастер неправильно подобрал цветовую гамму», «Мне очень жаль твои волосы. Надеюсь, парикмахер исправит твою прическу!» — писали они.

В январе блогерша сделала осветление в домашних условиях и осталась без части волос. На размещенных в сети кадрах Ким (Kim) объяснила, что решила окрасить пряди в белый цвет. Она призналась, что у нее нет никакого опыта в проведении подобных процедур, и она не знакома с техникой осветления. Из-за этого девушка передержала средство на голове дольше положенного времени и сожгла половину волос.