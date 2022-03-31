Российский посол объяснил причину роста цен в Европе

Посол Разов в Риме заявил, что цены в Италии выросли из-за санкций против России

Причина роста цен в Италии заключается во введении европейских санкций против России, а не целенаправленных действий России против Европы. Об этом заявил посол России в Риме Сергей Разов, сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все это результаты не каких-то наших ответных мер, которые принимаются в ответ на вот эти бездумно вводимые санкции... А это именно результат вводимых западными партнерами, в том числе странами Евросоюза, санкций», — объяснил российский посол.

Разов также затронул тему влияния антироссийских санкций на итальянскую экономику и отметил ощутимый рост инфляции. «Тарифы на газ, на электроэнергию выросли в два-три раза. Выросли цены на продовольствие, по крайней мере по некоторым видам... А по некоторым же их видам уже ощущается в магазинах дефицит», — добавил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу необходимо учитывать обратный эффект санкций против России. Он предупредил, что обратный эффект от антироссийских мер должен быть преодолимым. Канцлер еще раз заверил, что по этой причине ФРГ придерживается своей неизменной позиции и выступает против запрета на импорт российского газа в Европу.