Великобритания помогла Украине на 400 миллионов фунтов

Минздрав Британии сообщил, что Лондон поставил Киеву гумпомощи на 400 миллионов фунтов

С начала военной операции России на Украине Лондон поставил Киеву гуманитарной помощи на 400 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и социальной защиты Великобритании. Соответствующий отчет появился на сайте британского правительства.

Всего из Британии было направлено 13 рейсов с медицинскими и другими предметами первой необходимости для Украины. С 24 февраля Великобритания поставила Украине пять миллионов таких предметов. Помимо прочего, в состав гумпомощи Киеву вошли 220 тысяч комплектов для ухода за ранами, 1600 запчастей для аппаратов ИВЛ, около 2,8 миллиона доз лекарств и 550 тысяч стерильных игл.

«Пожертвования на медицинскую помощь являются лишь частью более широкой постоянной поддержки со стороны правительства Великобритании. Ранее в этом месяце 21 украинский ребенок, больной раком, был доставлен в Великобританию самолетом, и все они получают жизненно важное лечение», — заявили в британском Минздраве.

Ранее Австралия и Великобритания объявили о совместных планах по оказанию гуманитарной помощи жителям Украины. Украинским беженцам направят одеяла, гигиенические наборы, кухонные принадлежности, лампы на солнечных батареях, а также другие предметы первой необходимости. В общей сложности будет передано более восьми тысяч предметов.