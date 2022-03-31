Россия и Индия создали аналог SWIFT

Economic Times: Россия и Индия закончили работу над созданием аналога SWIFT

Россия и Индия, по-видимому, закончили работу над созданием аналога SWIFT для упрощения расчетов между странами, пишет индийская газета Economic Times со ссылкой на источники.

Разработкой занимались, по данным газеты, российский банк ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии. Новой системой будут пользоваться штаб-квартиры обоих учреждений. Предполагается, что запуск состоится в течение недели. Механизм должен позволить обеспечить эффективную передачу информации о торговле в рублях и рупиях.

30 марта Bloomberg сообщало, что правительство Индии рассматривает предложение России об использовании в качетве альтернативы SWIFT Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от российского Центрального банка. Указывалось, что СПФС могла бы использоваться при проведении взаимных расчетов на фоне стремлений Дели закупать у России нефть и оружие.

Окончательного решения по поводу судьбы предложения пока не было: агентство писало, что оно будет обсуждаться в ходе визита в Индию российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.