Россия предложила Индии альтернативу SWIFT

Bloomberg: Россия предложила Индии использовать Систему передачи финансовых сообщений

Правительство Индии рассматривает предложение России об использовании альтернативы SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от российского Центрального банка, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

СПФС могла бы использоваться при проведении взаимных расчетов на фоне стремлений Дели закупать у России нефть и оружие. План предусматривает платежи в рублях и рупиях, индийской валюте. Окончательного решения по поводу судьбы предложения пока не принято: возможно, что оно будет обсуждаться в ходе визита в Индию российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, намеченного на 31 марта.

Источники Bloomberg утверждают, что чиновники Банка России, по-видимому, должны также приехать в Индию на следующей неделе. Индийский регулятор, в свою очередь, проводит встречи с представителями банковского сектора, чтобы обсудить с ними возможные риски санкций, отмечает еще один собеседник агентства.

От SWIFT, которая позволяет банкам быстро и безопасно передавать данные о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети, сейчас отключено семь российских банков, попавших под санкции. Теоретически обойтись можно и без нее: популярность системы обусловлена ее удобством. СПФС, на которую предлагается перейти Индии, в России работает с 2017 года, с 2021 года к ней подключили также ряд белорусских банков и по одному — из Армении и Киргизии.