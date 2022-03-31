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Россиянина отправили в колонию за ограбление банков на семь миллионов рублей

На Камчатке грабившему банки россиянину дали 12 лет колонии строгого режима

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На Камчатке 12 лет колонии строгого режима дали совершившему ограбление двух банков россиянину. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, первое ограбление осужденный совершил 23 апреля 2016 года. Он скрыл лицо маской и солнцезащитными очками и зашел в банк, угрожая работникам похожим на пистолет предметом, после чего связал сотрудниц кабельными стяжками и украл семь миллионов рублей из кассы. В следующий раз он пошел на дело 30 декабря 2020 года. Мужчина также связал трех сотрудниц под угрозой пистолета, но на этот раз в кассе не оказалось денег. Он потребовал сообщить коды от сейфа, но одна из заложниц назвала мужчине ложную информацию. Испугавшись, что его застигнут на месте преступления, грабитель сбежал.

Позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и отправлен в СИЗО.

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Владимир Седов
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