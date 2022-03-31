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Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с президентом Азербайджана и премьером Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», — сказано в сообщении.

В Кремле утверждают, что стороны подтвердили важность «последовательного выполнения» предыдущих соглашений.

26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Баку призвал Москву «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из региона. Пашинян обвинил Азербайджан в попытках депортировать всех армян, проживающих в Карабахе.

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Алевтина Запольская
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