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Пашинян обвинил Азербайджан в попытках депортировать армян из Карабаха

Пашинян обвинил Азербайджан в попытках депортировать проживающих в Нагорном Карабахе армян

Фото: Victor Boyko / Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в попытках депортировать всех армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашиняна, Баку стремится не решить, а «закрыть» карабахский конфликт. «Операция, которая была начата из села Парух Аскеранского района, имеет явные тенденции к продолжению. По сути, Азербайджан пытается депортировать всех армян из Нагорного Карабаха, тем самым считая вопрос закрытым», — сказал он на заседании правительства.

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Пашинян считает, что Баку своими заявлениями пытается легитимизировать широкомасштабное нападение на Армению и Карабах. Он заверил, что Ереван еще 14 марта направил письменный ответ на предложения Азербайджана из пяти пунктов по заключению мирного договора.

26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Баку призвал Москву «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из региона.

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София Сарджвеладзе
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