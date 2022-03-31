Пашинян обвинил Азербайджан в попытках депортировать армян из Карабаха

Пашинян обвинил Азербайджан в попытках депортировать проживающих в Нагорном Карабахе армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в попытках депортировать всех армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашиняна, Баку стремится не решить, а «закрыть» карабахский конфликт. «Операция, которая была начата из села Парух Аскеранского района, имеет явные тенденции к продолжению. По сути, Азербайджан пытается депортировать всех армян из Нагорного Карабаха, тем самым считая вопрос закрытым», — сказал он на заседании правительства.

Пашинян считает, что Баку своими заявлениями пытается легитимизировать широкомасштабное нападение на Армению и Карабах. Он заверил, что Ереван еще 14 марта направил письменный ответ на предложения Азербайджана из пяти пунктов по заключению мирного договора.

26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Баку призвал Москву «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из региона.