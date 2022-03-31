Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиян предупредили о сложностях туров за картами Visa и Mastercard

Глава АТОР Ломидзе считает, что туристам проще оформлять «карточные» туры у туроператоров

Фото: Shutterstock

Российским туристам, решившим самостоятельно заниматься организацией «карточного» тура, может потребоваться помощь профессионалов. Так считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет «Российская Газета».

По мнению Ломидзе, по аналогии с вакцинными программами за рубеж при организации поездки за картами Visa и Mastercard в страны СНГ могут возникнуть определенные трудности, поэтому туристам проще обратиться к помощи туроператоров.

«У туристов много вопросов: как и где оформлять эту карту, как ее пополнять, в какой валюте открывать счет, на каких условиях для нерезидентов и прочее», — предупредила о возможных сложностях глава АТОР.

Ломидзе также отметила, что в настоящее время прорабатывается запуск «карточных» туров в Армению, Казахстан, Азербайджан и Турцию.

Ранее в марте стало известно о запуске туров в Узбекистан, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Так, цены на такую путевку начинаются от 23 тысяч рублей с человека, в стоимость входят проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов и медицинская страховка. Авиабилеты и экскурсии оплачиваются дополнительно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Стал известен план России по расчетам за газ в рублях
Российские нефтепереработчики решили сократить объемы производства
Эрдоган подтвердил отказ Турции от введения санкций против России
Синоптик пообещал близкое к рекорду 1972 года количество осадков в Москве
Выстреливший женщине в голову российский тренер получил тюремный срок
Байкерский стиль вернулся в моду
В Москве грабители отобрали у пенсионера рюкзак с миллионами рублей
В Крыму задержали сотрудничавшего с украинскими спецслужбами россиянина
Россиян предупредили о сложностях туров за картами Visa и Mastercard
Эрдоган дал оценку действиям Азербайджана в Нагорном Карабахе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.