Россиян предупредили о сложностях туров за картами Visa и Mastercard

Глава АТОР Ломидзе считает, что туристам проще оформлять «карточные» туры у туроператоров

Российским туристам, решившим самостоятельно заниматься организацией «карточного» тура, может потребоваться помощь профессионалов. Так считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет «Российская Газета».

По мнению Ломидзе, по аналогии с вакцинными программами за рубеж при организации поездки за картами Visa и Mastercard в страны СНГ могут возникнуть определенные трудности, поэтому туристам проще обратиться к помощи туроператоров.

«У туристов много вопросов: как и где оформлять эту карту, как ее пополнять, в какой валюте открывать счет, на каких условиях для нерезидентов и прочее», — предупредила о возможных сложностях глава АТОР.

Ломидзе также отметила, что в настоящее время прорабатывается запуск «карточных» туров в Армению, Казахстан, Азербайджан и Турцию.

Ранее в марте стало известно о запуске туров в Узбекистан, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Так, цены на такую путевку начинаются от 23 тысяч рублей с человека, в стоимость входят проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов и медицинская страховка. Авиабилеты и экскурсии оплачиваются дополнительно.